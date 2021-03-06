Лечение азербайджанских гази успешно продолжается в стамбульской больнице

В ближайшие дни в Стамбул на лечение приедет еще одна группа азербайджанских гази

Фонд YAŞAT с целью прохождения комплексного лечения, ускорения реабилитации и физиотерапии разместил в государственной больнице Бахчылар в Стамбуле наших ветеранов, героически сражавшихся на протяжении 44 дней в Отечественной войне.

Как сообщает турецкое бюро Report, в настоящее время в медицинском учреждении проходят лечение 11 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, один из которых полковник. В ближайшие дни в Стамбул на лечение приедет еще одна группа азербайджанских гази.

Врач отделения пластической хирургии государственной больницы Бахчилар, профессор Мехмет Бозкурт сообщил Report, что 11 раненых на войне ветеранов из Азербайджана нуждаются в пластической хирургии: "У двоих из них серьезные ожоги лица, у других следы от осколочных и огнестрельных ранений. Сейчас мы проводим необходимые операции нашим пациентам, лечение каждого из них успешно продолжается".

Наших ветеранов посетили посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим, генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева и другие сотрудники дипломатического представительства. Ветеранам подарили футболки с надписью "Шуша", благодарственные письма и булавки с символикой "Хары-бюльбюль".

Натиг Чирагзаде