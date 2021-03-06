О нас
Report Georgia
Аудио новости

Лечение азербайджанских гази успешно продолжается в стамбульской больнице

Лечение азербайджанских гази успешно продолжается в стамбульской больнице В ближайшие дни в Стамбул на лечение приедет еще одна группа азербайджанских гази
Армия
6 марта 2021 г. 17:33
Лечение азербайджанских гази успешно продолжается в стамбульской больнице

Фонд YAŞAT с целью прохождения комплексного лечения, ускорения реабилитации и физиотерапии разместил в государственной больнице Бахчылар в Стамбуле наших ветеранов, героически сражавшихся на протяжении 44 дней в Отечественной войне.

Как сообщает турецкое бюро Report, в настоящее время в медицинском учреждении проходят лечение 11 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, один из которых полковник. В ближайшие дни в Стамбул на лечение приедет еще одна группа азербайджанских гази.

Врач отделения пластической хирургии государственной больницы Бахчилар, профессор Мехмет Бозкурт сообщил Report, что 11 раненых на войне ветеранов из Азербайджана нуждаются в пластической хирургии: "У двоих из них серьезные ожоги лица, у других следы от осколочных и огнестрельных ранений. Сейчас мы проводим необходимые операции нашим пациентам, лечение каждого из них успешно продолжается".

Наших ветеранов посетили посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим, генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева и другие сотрудники дипломатического представительства. Ветеранам подарили футболки с надписью "Шуша", благодарственные письма и булавки с символикой "Хары-бюльбюль".

Натиг Чирагзаде

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Фотоİstanbul xəstəxanasının həkimi: "Azərbaycanlı qazilərin müalicəsi uğurla davam edir"

Новости партнеров

Другие новости из категории

Закир Гасанов выразил соболезнования Турции
Закир Гасанов выразил соболезнования Турции
5 марта 2021 г. 07:47
Азербайджанские и турецкие военные проведут совместные учения
ФотоАзербайджанские и турецкие военные проведут совместные учения
4 марта 2021 г. 14:15
Президент Азербайджана: Мы думаем над совместными военными учениями
Президент Азербайджана: Мы думаем над совместными военными учениями
3 марта 2021 г. 23:58
Генерал: Пакистанские специалисты готовы принять участие в очистке территорий от мин
Генерал: Пакистанские специалисты готовы принять участие в очистке территорий от мин
3 марта 2021 г. 18:32
Закир Гасанов: Боевой опыт нашей армии изучается армиями многих стран
Закир Гасанов: Боевой опыт нашей армии изучается армиями многих стран
3 марта 2021 г. 18:30
Глава генштаба Пакистана находится с официальным визитом в Азербайджане
Глава генштаба Пакистана находится с официальным визитом в Азербайджане
3 марта 2021 г. 09:58
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве на военную службу
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве на военную службу
2 марта 2021 г. 18:45
Определены срочные надбавки к должностным окладам военнослужащих
Определены срочные надбавки к должностным окладам военнослужащих
2 марта 2021 г. 18:07
Азербайджан и Беларусь обсудили перспективы развития военного сотрудничества
ФотоАзербайджан и Беларусь обсудили перспективы развития военного сотрудничества
1 марта 2021 г. 19:18
Минометные батареи провели очередной этап учебных тренировок с боевой стрельбой
Минометные батареи провели очередной этап учебных тренировок с боевой стрельбой
1 марта 2021 г. 15:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi