Курсанты Высшего военного училища имени Гейдара Алиева выполняют практические задания - ВИДЕО

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Согласно учебному плану и программе Азербайджанского Высшего военного училища имени Гейдара Алиева, на специально оборудованном полигоне проводится интенсивная подготовка курсантов по всем специальностям.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

В ходе учений личный состав сдает зачеты по предметам специальной и боевой подготовки, а также поэтапно выполняет учебные стрельбы из бронетехники, артиллерийских установок и различных видов стрелкового оружия.