 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсанты Высшего военного училища имени Гейдара Алиева выполняют практические задания - ВИДЕО

    В ходе учений личный состав сдает зачеты по предметам специальной и боевой подготовки
    © Mod.gov.az

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Согласно учебному плану и программе Азербайджанского Высшего военного училища имени Гейдара Алиева, на специально оборудованном полигоне проводится интенсивная подготовка курсантов по всем специальностям.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    В ходе учений личный состав сдает зачеты по предметам специальной и боевой подготовки, а также поэтапно выполняет учебные стрельбы из бронетехники, артиллерийских установок и различных видов стрелкового оружия.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi