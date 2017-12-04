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    Курсанты выполнили боевые артиллерийские стрельбы

    На заключительном этапе личный состав изучил предметы специальной и боевой подготовки© Müdafiə Nazirliyi

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В соответствии с планом и программой обучения Азербайджанского высшего военного училища (АВВУ) имени Гейдара Алиева курсанты выполнили боевые стрельбы из артиллерийских орудий в учебном центре.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    На заключительном этапе подготовки личный состав изучил предметы специальной и боевой подготовки, а также выполнил боевые стрельбы из гаубиц и минометов.

    Основное обучение проходило на современных компьютерных тренажерах экипажей артиллерийских систем, которые позволяют смоделировать любые погодные условия и сымитировать огонь различных ракетных и артиллерийских систем.

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