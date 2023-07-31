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Курсанты Военного института имени Гейдара Алиева привлечены к лагерным сборам

Курсанты Военного института имени Гейдара Алиева привлечены к лагерным сборам В соответствии с учебным планом и программой Военного института имени Гейдара Алиева, курсанты привлечены к лагерным сборам, проводимым в полевых условиях.
Армия
31 июля 2023 г. 10:16
Курсанты Военного института имени Гейдара Алиева привлечены к лагерным сборам

В соответствии с учебным планом и программой Военного института имени Гейдара Алиева, курсанты привлечены к лагерным сборам, проводимым в полевых условиях.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На сборах, проводимых на территории воинской части, ведется интенсивная подготовка курсантов по различным направлениям.

Курсанты приобретают теоретические и практические навыки на занятиях, проводимых в соответствии с распорядком дня, активно участвуют в мероприятиях по физической и строевой подготовке.

В ходе выполнения огневых упражнений на полигоне совершенствуются навыки применения различного оружия, а также практическое выполнение задач по обнаружению и уничтожению целей огнем "на поле боя", и других задач.

Кроме того, курсанты, участвующие в тренировках по горной подготовке в рамках подготовки коммандос, совершенствуют свои боевые навыки.

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Версия на английском языке Cadets of Military Institute named after Heydar Aliyev join camp training
Версия на азербайджанском языке Heydər Əliyev adına Hərbi İnstitutun kursantları düşərgə toplanışına cəlb olunub

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