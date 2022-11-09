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Курсанты поднялись на вершину "Зяфяр"

Курсанты поднялись на вершину "Зяфяр" По случаю второй годовщины Победы в Отечественной войне была организована экспедиция на вершину "Зяфяр" с участием курсантов Военного института имени Гейдара Алиева Национального университета обороны и представителей СМИ.
Армия
9 ноября 2022 г. 17:01
Курсанты поднялись на вершину Зяфяр

По случаю второй годовщины Победы в Отечественной войне была организована экспедиция на вершину "Зяфяр" с участием курсантов Военного института имени Гейдара Алиева Национального университета обороны и представителей СМИ.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала альпинисты возложили цветы на могилы общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения и шехидов, отдавших жизни во имя независимости и территориальной целостности нашей страны.

Совершая восхождение по намеченному маршруту, участники экспедиции преодолели горную местность со сложным рельефом и взобрались на вершину.

На вершине "Зяфяр" участники экспедиции подняли Государственный флаг Азербайджанской Республики, исполнили Государственный гимн и почтили минутой молчания светлую память шехидов Отечественной войны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKursantlar “Zəfər zirvəsi”nə qalxıblar

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