Курсанты поднялись на вершину "Зяфяр"

По случаю второй годовщины Победы в Отечественной войне была организована экспедиция на вершину "Зяфяр" с участием курсантов Военного института имени Гейдара Алиева Национального университета обороны и представителей СМИ.

По случаю второй годовщины Победы в Отечественной войне была организована экспедиция на вершину "Зяфяр" с участием курсантов Военного института имени Гейдара Алиева Национального университета обороны и представителей СМИ.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала альпинисты возложили цветы на могилы общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения и шехидов, отдавших жизни во имя независимости и территориальной целостности нашей страны.

Совершая восхождение по намеченному маршруту, участники экспедиции преодолели горную местность со сложным рельефом и взобрались на вершину.

На вершине "Зяфяр" участники экспедиции подняли Государственный флаг Азербайджанской Республики, исполнили Государственный гимн и почтили минутой молчания светлую память шехидов Отечественной войны.