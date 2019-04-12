Курсанты выполняют упражнения по стрельбе - ВИДЕО

Согласно учебному плану Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева, в Учебном центре "Карахейбат" проводится интенсивная подготовка курсантов.
Как сообщили Report в министерстве обороны, в ходе занятий, проводимых в полевых условиях, руководители учебных точек ознакомляют личный состав, привлеченный к подготовительным тренировкам, с правилами безопасности, условиями стрельбы и другими требованиями.
Военнослужащие отрабатывают правила пользования различными видами стрелкового оружия и выполняют практические упражнения по стрельбе.
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