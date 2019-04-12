Курсанты выполняют упражнения по стрельбе - ВИДЕО

Курсанты выполняют упражнения по стрельбе - ВИДЕО

12 апреля, 2019 19:48

https://report.az/storage/news/42841b85a9e952982b43322d95441a30/725e8eb9-c472-43f0-841e-2e4a2ad98257_292.jpg Согласно учебному плану Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева, в Учебном центре "Карахейбат" проводится интенсивная подготовка курсантов. Как сообщили Report в министерстве обороны, в ходе занятий, проводимых в полевых условиях, руководители учебных точек ознакомляют личный состав, привлеченный к подготовительным тренировкам, с правилами безопасности, условиями стрельбы и другими требованиями. Военнослужащие отрабатывают правила пользования различными видами стрелкового оружия и выполняют практические упражнения по стрельбе.

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