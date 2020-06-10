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Курсанты АВВУ выполнили боевые стрельбы - ВИДЕО

Курсанты АВВУ выполнили боевые стрельбы - ВИДЕО

Согласно учебному плану и программе Азербайджанского высшего военного училища (АВВУ) имени Гейдара Алиева, на военном полигоне проведена интенсивная подготовка курсантов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Перед началом занятий руководители учебных участков ознакомили состав, привлеченный к подготовительным тренировкам, с правилами безопасности, условиями стрельбы и другими требованиями.

Курсанты отработали навыки применения бронетехники, выполнили упражнения по уничтожению целей условного противника и другие практические задачи.

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