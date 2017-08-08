"Кубок моря - 2017": Экипаж сторожевого корабля "G-124" ВМС Азербайджана удостоился первого места - ВИДЕО

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ В ходе второго этапа "Состязание по борьбе за живучесть корабля и спасательной подготовке" конкурса "Кубок моря - 2017" выполнен эпизод №4 "Борьба с поступлением воды" на береговом тренажерном комплексе.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно решению международной судейской коллегии по итогам выполнения эпизода, экипаж сторожевого корабля "G-124" ВМС Азербайджана, показав наилучший результат, удостоился первого места. Экипаж малого ракетного корабля "Град Свияжск" ВМФ России занял второе, экипаж ракетного катера "Джошан" ВМС Ирана - третье, экипаж ракетно-артиллерийского корабля "Сарыарка" ВМС Казахстана - четвертое место.