​Крупномасштабные учения азербайджанской армии завершились

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Завершились крупномасштабные военные учения азербайджанской армии.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, под руководством министра обороны генерала-полковника Закира Гасанова с участием руководящего состава министерства и вооруженных сил, командующих частей и соединений, начальников штабов и офицеров прошло совещание, посвященное итогам командно-штабных военных игр.

Анализируя результаты крупномасштабных учений, министр обороны отметил о выполнении всех задач, поставленных в ходе командно-штабных военных игр, проведенных согласно плану, утвержденному президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым. Министр также высоко оценил инициативу командиров и личного состава при выполнении маневров и боевых выстрелов.

Высоко оценив профессионализм и боевую готовность личного состава, министр обороны заявил о значимости учений и дал командирам и начальникам соответствующие указания.