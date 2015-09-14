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    ​Крупномасштабные учения азербайджанской армии завершились

    Министр обороны: В командно-штабных военных играх все поставленные задачи были выполнены

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Завершились крупномасштабные военные учения азербайджанской армии.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, под руководством министра обороны генерала-полковника Закира Гасанова с участием руководящего состава министерства и вооруженных сил, командующих частей и соединений, начальников штабов и офицеров прошло совещание, посвященное итогам командно-штабных военных игр.

    Анализируя результаты крупномасштабных учений, министр обороны отметил о выполнении всех задач, поставленных в ходе командно-штабных военных игр, проведенных согласно плану, утвержденному президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым. Министр также высоко оценил инициативу командиров и личного состава при выполнении маневров и боевых выстрелов.

    Высоко оценив профессионализм и боевую готовность личного состава, министр обороны заявил о значимости учений и дал командирам и начальникам соответствующие указания.

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