О нас

Крупная турецкая компания, создающая симуляторы, примет участие в ADEX 2024 в Баку

Крупная турецкая компания, создающая симуляторы, примет участие в ADEX 2024 в Баку Крупная турецкая компания Simsoft, связанная с симуляторами, примет участие на выставке ADEX 2024.
Армия
23 сентября 2024 г. 12:10
Крупная турецкая компания, создающая симуляторы, примет участие в ADEX 2024 в Баку

Крупная турецкая компания Simsoft, занимающаяся разработкой симуляторов, примет участие на выставке ADEX 2024 в Баку.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице компании в социальной сети "Х".

"Приглашаем вас посетить стенд Simsoft на выставке ADEX 2024, где мы представим наши инновационные решения в области симуляционных игр, связанных с обороной, авиацией и космосом. Присоединяйтесь к нам для изучения технологий будущего", - говорится в сообщении.

Компания Simsoft была в 2006 году для разработки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, связанных с системами моделирования, военным программным обеспечением и "серьезными игровыми приложениями". Simsoft за период деятельности выпустила множество симуляторов, используемых национальными и международными гражданскими и военными организациями, и поставляла свои программные продукты, разработанные в различных областях, всемирно известным организациям.

ADEX 2024 пройдет в Баку 24-26 сентября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin iri şirkətlərindən biri Bakıda keçiriləcək “ADEX 2024” sərgisində iştirak edəcək

Самое важное

Проходит первое заседание Милли Меджлиса VII созыва, в котором принял участие президент 
ФотоПроходит первое заседание Милли Меджлиса VII созыва, в котором принял участие президент 
23 сентября 2024 г. 12:03
Администрация Байдена ведет отношения США и Азербайджана к пропасти - АНАЛИЗ
Администрация Байдена ведет отношения США и Азербайджана к пропасти - АНАЛИЗ
21 сентября 2024 г. 20:39
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана
20 сентября 2024 г. 09:02
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
19 сентября 2024 г. 15:28
Айхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
ФотоАйхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
17 сентября 2024 г. 12:23
Ильхам Алиев: Благодаря усилиям Азербайджана в регионе возникли новые реалии
Ильхам Алиев: Благодаря усилиям Азербайджана в регионе возникли новые реалии
16 сентября 2024 г. 19:51
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
16 сентября 2024 г. 19:45
ЦИК утвердил итоговый протокол выборов в Милли Меджлис
ЦИК утвердил итоговый протокол выборов в Милли Меджлис
16 сентября 2024 г. 13:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi