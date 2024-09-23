Крупная турецкая компания, создающая симуляторы, примет участие в ADEX 2024 в Баку

Крупная турецкая компания Simsoft, связанная с симуляторами, примет участие на выставке ADEX 2024.

Крупная турецкая компания Simsoft, занимающаяся разработкой симуляторов, примет участие на выставке ADEX 2024 в Баку.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице компании в социальной сети "Х".

"Приглашаем вас посетить стенд Simsoft на выставке ADEX 2024, где мы представим наши инновационные решения в области симуляционных игр, связанных с обороной, авиацией и космосом. Присоединяйтесь к нам для изучения технологий будущего", - говорится в сообщении.

Компания Simsoft была в 2006 году для разработки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, связанных с системами моделирования, военным программным обеспечением и "серьезными игровыми приложениями". Simsoft за период деятельности выпустила множество симуляторов, используемых национальными и международными гражданскими и военными организациями, и поставляла свои программные продукты, разработанные в различных областях, всемирно известным организациям.

ADEX 2024 пройдет в Баку 24-26 сентября.