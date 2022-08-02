Корабли ВМС Азербайджана вернулись из РФ

Сторожевые корабли и личный состав Военно-морских сил Азербайджана (ВМС), находившиеся с визитом в Российской Федерации в соответствии с планом совместных военных действий, вернулись в нашу страну.

Сторожевые корабли и личный состав Военно-морских сил Азербайджана (ВМС), находившиеся с визитом в Российской Федерации в соответствии с планом совместных военных действий, вернулись в нашу страну.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В рамках визита состоялась встреча между делегацией ВМС Азербайджана и руководством Каспийской флотилии Военно-морского флота Российской Федерации.

На встрече были обсуждены дружественные отношения между ВМС Азербайджана и Каспийской флотилией ВМФ России и вопросы, представляющие взаимный интерес.

Кроме того, азербайджанские военные моряки приняли участие в ряде мероприятий, проводимых в Российской Федерации.