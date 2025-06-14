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Корабли ВМС Азербайджана отбыли для участия в совместных тактических учениях "Хазри-2025"

Корабли ВМС Азербайджана отбыли для участия в совместных тактических учениях "Хазри-2025" Корабли ВМС Азербайджана отбыли для участия в совместных тактических учениях "Хазри-2025"
Армия
14 июня 2025 г. 18:36
Корабли ВМС Азербайджана отбыли для участия в совместных тактических учениях Хазри-2025

В соответствии с планом совместной деятельности, подписанным между министерствами обороны Азербайджана и Казахстана на 2025 год, корабли и личный состав ВМС Азербайджана отбыли из Баку для участия в совместных тактических учениях "Хазри-2025", которые пройдут при участии кораблей и военнослужащих ВМС обеих стран.

Об этом Report сообщили в азербайджанском оборонном ведомстве.

Отметим, что совместные тактические учения пройдут в казахстанском секторе Каспийского моря. Цель учений состоит в повышении профессионализма азербайджанских и казахстанских военных моряков и осуществлении обмена опытом.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan HDQ-nin gəmiləri "Xəzri-2025" birgə təlimi üçün yola düşüb

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