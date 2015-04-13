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    Корабли российского ВМФ совершат заход в порт Баку

    Корабли ВМФ России начали готовиться к учениям с прикаспийскими странами

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Экипажи малых ракетных и артиллерийских кораблей "Град Свияжск", "Углич", "Волгодонск" и "Махачкала" на Каспии начали готовиться к учениям с ВМС прикаспийских государств. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе Южного военного округа России.

    "В процессе подготовки экипажи проведут корабельные учения различной тематики, на которых отработают задачи по совместному маневрированию отряда кораблей и выполнению боевых упражнений с артиллерийской стрельбой по воздушным и морским целям", — говорится в сообщении Южного военного округа России.

    В ходе выполнения задач боевой службы в июне корабли российского ВМФ совершат заходы в порты Баку (Азербайджан) и Актау (Казахстан).

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