​Корабли Каспийской флотилии зайдут в Азербайджан и Иран во второй половине года

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Отряд боевых кораблей Каспийской флотилии в 2016 году посетит порты в Иране, Казахстане и Азербайджане.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Игорь Осипов.

"Во второй половине года отряды боевых кораблей посетят порты Бендер-Энзели Исламской Республики Иран, порт Актау Республики Казахстан, а также порт Баку Республики Азербайджан для участия в международной военно-морской выставке "Адекс-2016", - цитирует Осипова пресс-служба Южного военного округа.

Он добавил, что приоритетной задачей флотилии в этом году станет участие в совместном международном военно-морском казахстанско-российском учении и в командно-штабном стратегическом учении "Кавказ-2016".