Корабли и катера ВМС привлечены к крупномасштабным учениям

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ К крупномасштабным учениям, проводимым согласно утвержденному президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым плану, привлечены корабли и катера Военно-морских сил.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Проверены общая подготовка личного состава, участвующего в учениях, оперативная обстановка в азербайджанском секторе Каспийского моря и управление Военно-морскими силами.

На первом этапе учений успешно выполнены задачи по приведению ВМС в состояние полной боевой готовности, выдвижению группы кораблей, частей и подразделений в районы сосредоточения, комплектации и боевому слаживанию.

Целью этапа учений, проводимого с привлечением кораблей и катеров, является взаимодействие с другими видами войск при выполнении задач по защите энергетической инфраструктуры в оперативной зоне Каспийского моря, освобождение захваченного террористической диверсионной группой корабля, с высадкой с вертолетов на борт корабля группы спецназа.