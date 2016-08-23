Корабль Госпогранслужбы Азербайджана совершит дружественный визит в Астрахань

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Корабль Государственной пограничной службы Азербайджана прибудет завтра в Астрахань с дружественным визитом.

Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Астрахани, экипаж корабля торжественно встретит руководство Пограничного управления ФСБ по Республике Калмыкия и Астраханской области горадминистрации.

В рамках визита пограничники Азербайджана встретятся с моряками-курсантами одного из вузов, побывают с экскурсией в Кремле, а также проведут товарищеский матч по мини-футболу с астраханскими коллегами, сообщают в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Республике Калмыкия и Астраханской области.

Астраханцы и гости города смогут побывать на корабле азербайджанских пограничников. Он будет открыт для посещения 24 и 25 августа.