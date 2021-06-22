Контр-адмирал: В учениях примут участие 1000 человек личного состава, 43 судна

"С сегодняшнего дня в тактических учениях с участием отрядов боевых кораблей, кораблей боевого обеспечения и судов снабжения ВМС примут участие около 1 000 человек личного состава, 43 корабля и катера, 2 вертолета".

"С сегодняшнего дня в тактических учениях с участием отрядов боевых кораблей, кораблей боевого обеспечения и судов снабжения ВМС примут участие около 1 000 человек личного состава, 43 корабля и катера, 2 вертолета".

Как передает Report, об этом журналистам заявил командующий ВМС контр-адмирал Субхан Бекиров.

По его словам, учения пройдут в три этапа: "На первом этапе будут выполнены задачи по созданию командного пункта на корабле, выход кораблей из основного базового пункта, операции по патрулированию, на втором этапе – выполнение основных боевых заданий, подбитие наводных целей, мин и др. На третьем этапе будут выполняться задания по спасению потерпевшего крушение судна, спасению захваченного террористами корабля и др.".

Учения продлятся 22-23 июня.