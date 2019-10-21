Контр-адмирал НАТО: Профессионализм азербайджанских военнослужащих свидетельствует об их силе - ВИДЕО

Начальник Управления по партнерству в штабе Верховного главнокомандования Объединенных вооруженных сил Альянса в Европе (SHAPE) контр-адмирал Бюлент Туран дал интервью сайту министерства обороны Азербайджана.

Report представляет читателям данное интервью.

- В начале нашего разговора мы бы хотели узнать Ваше мнение о проведении Дней НАТО в Азербайджане. Какую пользу это может принести нашей стране?

- Прежде всего, от имени делегации и от себя лично хотел бы выразить признательность за теплый прием в Азербайджане. Я придаю огромное значение проведению Дней НАТО в Азербайджане. В ходе мероприятия мы посетили несколько организаций и военных учреждений. В состав сопровождающей меня во время визита делегации входили штабные офицеры из нескольких стран и НАТО. Вместе с этой делегацией мы обменялись взаимным опытом, информацией и мнениями с нашими азербайджанскими коллегами. По этой причине я думаю, что это мероприятие можно ознаменовать как продолжение ряда деятельности. Я считаю, что проведение Дней НАТО в Азербайджане в 11-й раз является отличной платформой для дальнейшего сотрудничества.

- Как Вы оцениваете интерес к мероприятию, проявленный со стороны Министерства обороны Азербайджанской Республики и учреждений?

- Мы высоко ценим внимание азербайджанской стороны к Дням НАТО, а также мероприятиям, проводимым в рамках сотрудничества с НАТО, и я хотел бы отметить, что мы очень довольны этим. Поэтому мы считаем Азербайджан одной из стран-партнеров, проявивших более активную и конструктивную позицию в сотрудничестве с НАТО. Я считаю, что вопросы, адресованные военнослужащими в учреждениях, которых мы посещали в ходе мероприятия, а также внимание и активность, проявленные аудиторией во время презентаций, являются очным доказательством этому. Действительно, интерес, проявленный к этому мероприятию, нас очень обрадовал.

- Было бы интересно узнать Ваше мнение по поводу еще одного вопроса. Насколько важно сотрудничество Азербайджан-НАТО?

- Я хотел бы подчеркнуть, что в этом году исполнилось 25-летие сотрудничества Азербайджана с НАТО. Это, в свою очередь, охватывает большой период. Мои наблюдения показывают, что Азербайджан является одним из самых активных партнеров в рамках сотрудничества с НАТО. Мы продолжаем видеть Азербайджан в качестве активного партнера в различных операциях НАТО, в том числе во внесении вклада в различные штабы НАТО в лице его офицеров, проходящих службу в Штабной Обязанности Партнерства, а также в рамках Программы оценки и обзора Концепции оперативных возможностей. Именно поэтому Азербайджан является важным и значимым партнером для НАТО.

- Какой вклад вносит в военное сотрудничество с НАТО проведение этого мероприятия в различных учреждениях?

- Оценивая с точки зрения перспективы НАТО, мы должны подчеркнуть, что сотрудничество не ограничивается только обменом информацией. Для НАТО также важно изучать и делиться ценным опытом, приобретенным нашими партнерами. Это, в свою очередь, предполагает взаимную выгоду, как говорится, "выгодное сотрудничество" для обеих сторон. Таким образом, я считаю, что возглавляемая мной делегация обрела ценные знания и опыт от наших азербайджанских коллег. Поэтому я убежден, что это мероприятие также имеет большое значение для НАТО.

- Хотели бы Вы развивать нынешнее сотрудничество или исследовать новые возможности сотрудничества?

- Хотя Азербайджан демонстрирует активное и в то же время конструктивное сотрудничество, в ходе наших визитов в рамках нашей программы действий мы наблюдали несколько областей для возможного развития. Наши наблюдения показывают, что важно поддерживать этот темп развития и в то же время двигаться вперед. Мы, в свою очередь, по возвращении в наши штабы намерены соответствующим образом расширить нашу деятельность в этом направлении. Я хотел бы подчеркнуть необходимость прогресса, особенно в сфере проведения учений и выполнения штабных обязанностей. Я думаю, что мы будем рассматривать не только эти сферы, но и перспективы развития в других возможных областях.

За прошедшие пять дней мы приняли участие в Днях НАТО, ежегодно проводимых в Азербайджане. Хочу отметить, что это был мой первый визит в Азербайджан. Я хотел бы подчеркнуть, что мой визит в Азербайджан в качестве высокопоставленного турецкого офицера можно считать приятным событием. Мы также восхищены тем, что Азербайджан является активной страной-партнером НАТО. Стоит напомнить, что Азербайджан, как мы все знаем, является одной из стран, которые вносят значительный вклад в различные операции НАТО. Азербайджан – активный партнер, который в свое время принимал участие в миротворческих операциях НАТО (KFOR) в Косово, а в настоящее время вносит вклад в миссию НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане. Тем не менее, я считаю, что в краткосрочной перспективе Азербайджан станет одной из стран, вносящих вклад в миссию НАТО в Ираке. В то же время я хотел бы сказать, что профессионализм военнослужащих Азербайджанской армии, который мы наблюдали в ходе нашего визита, свидетельствует об успехе и силе Вооруженных Сил Азербайджана.

- Большое спасибо за интервью. Благодарим за ценную и подробную информацию.

- Я тоже благодарен. Спасибо большое.