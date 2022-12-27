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Конституционный суд рассмотрел обращение Бакинского апелляционного суда

Конституционный суд рассмотрел обращение Бакинского апелляционного суда Пленум Конституционного суда принял решение на основании обращения Бакинского апелляционного суда.
Армия
27 декабря 2022 г. 20:49
Конституционный суд рассмотрел обращение Бакинского апелляционного суда

Пленум Конституционного суда принял решение на основании обращения Бакинского апелляционного суда.

Как сообщает Report, обращение было связано с толкованием статьи 2.1.5 закона "О государственном обязательном личном страховании военнослужащих" и статей 1151.1, 1152, 1243, 1255, 1321 Гражданского кодекса.

В постановлении говорится, что в статьях 2.1.5 и 4-1.3 закона "О государственном обязательном личном страховании военнослужащих" понятие "наследник" предусматривает членов семьи застрахованного (лиц, находящихся на военной службе, и находящихся на сборах высокоставленных военнослужащих).

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