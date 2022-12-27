Конституционный суд рассмотрел обращение Бакинского апелляционного суда

Пленум Конституционного суда принял решение на основании обращения Бакинского апелляционного суда.
Как сообщает Report, обращение было связано с толкованием статьи 2.1.5 закона "О государственном обязательном личном страховании военнослужащих" и статей 1151.1, 1152, 1243, 1255, 1321 Гражданского кодекса.
В постановлении говорится, что в статьях 2.1.5 и 4-1.3 закона "О государственном обязательном личном страховании военнослужащих" понятие "наследник" предусматривает членов семьи застрахованного (лиц, находящихся на военной службе, и находящихся на сборах высокоставленных военнослужащих).