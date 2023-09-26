Опубликован список конфискованной в Карабахском регионе боевой техники, оружия и боеприпасов

Опубликован список конфискованной в Карабахском регионе боевой техники, оружия и боеприпасов

Министерство обороны распространило информацию по состоянию на 17:00 26 сентября о конфискованной боевой технике, оружии и боеприпасах после завершения антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных в Карабахском регионе Азербайджана.

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Министерство обороны распространило информацию по состоянию на 17:00 26 сентября о конфискованной боевой технике, оружии и боеприпасах после завершения антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных в Карабахском регионе Азербайджана. Report представляет список конфискованной техники и боеприпасов: Стрелковое оружие и гранатометы - 909 Артиллерийские орудия - 47 Средства ПВО - 226 Боеприпасы - 251308 Оптические и другие приборы - 164 Бронетехника - 22 Автомобильная техника - 75 Прицепы - 21 Подпишитесь на наш Telegram канал