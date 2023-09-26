Опубликован список конфискованной в Карабахском регионе боевой техники, оружия и боеприпасов

Министерство обороны распространило информацию по состоянию на 17:00 26 сентября о конфискованной боевой технике, оружии и боеприпасах после завершения антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных в Карабахском регионе Азербайджана.
Report представляет список конфискованной техники и боеприпасов:
Стрелковое оружие и гранатометы - 909
Артиллерийские орудия - 47
Средства ПВО - 226
Боеприпасы - 251308
Оптические и другие приборы - 164
Бронетехника - 22
Автомобильная техника - 75
Прицепы - 21