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Опубликован список конфискованной в Карабахском регионе боевой техники, оружия и боеприпасов

Опубликован список конфискованной в Карабахском регионе боевой техники, оружия и боеприпасов Министерство обороны распространило информацию по состоянию на 17:00 26 сентября о конфискованной боевой технике, оружии и боеприпасах после завершения антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных в Карабахском регионе Азербайджана.
Армия
26 сентября 2023 г. 18:13
Опубликован список конфискованной в Карабахском регионе боевой техники, оружия и боеприпасов

Министерство обороны распространило информацию по состоянию на 17:00 26 сентября о конфискованной боевой технике, оружии и боеприпасах после завершения антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных в Карабахском регионе Азербайджана.

Report представляет список конфискованной техники и боеприпасов:

Стрелковое оружие и гранатометы - 909

Артиллерийские орудия - 47

Средства ПВО - 226

Боеприпасы - 251308

Оптические и другие приборы - 164

Бронетехника - 22

Автомобильная техника - 75

Прицепы - 21

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Версия на азербайджанском языке Qarabağ bölgəsində müsadirə edilmiş döyüş texnikası, silah və sursat - SİYAHI

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