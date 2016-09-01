Гендиректор: Концерн Калашников разрабатывает новый не имеющий аналогов пулемет

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Российский концерн "Калашников" разрабатывает легкий ручной пулемет РПК-16 5,45 мм, который также будет иметь функционал штурмовой винтовки. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный директор концерна Алексей Криворучко.

"На основе изучения опыта современных вооруженных конфликтов мы разработали легкий 5,45-мм ручной пулемет Калашникова РПК-16. По массе, габаритам, точности и универсальности этот пулемет не имеет аналогов", — заявил он.

Гендиректор добавил, что для нового пулемета был разработан также магазин повышенной вместимости, который можно будет использовать и для автоматов, выпускаемых концерном.