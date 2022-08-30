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Комиссия: После трехстороннего заявления найдены и возвращены останки 1 713 армянских военнослужащих

Комиссия: После трехстороннего заявления найдены и возвращены останки 1 713 армянских военнослужащих По данным Международного комитета Красного креста (МККК), 776 лиц армянского происхождения считаются пропавшими без вести в период I Карабахской войны, 345 лиц армянского происхождения - во время II Карабахской войны.
Армия
30 августа 2022 г. 11:50
Комиссия: После трехстороннего заявления найдены и возвращены останки 1 713 армянских военнослужащих

По данным Международного комитета Красного креста (МККК), 776 лиц армянского происхождения считаются пропавшими без вести в период I Карабахской войны, 345 лиц армянского происхождения - во время II Карабахской войны.

Как сообщает Report, об этом сегодня на конференции "Идентификация личности без вести пропавших лиц - гуманитарный подход", посвященной Международному дню пропавших без вести, сказал секретарь Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, руководитель рабочей группы Исмаил Ахундов.

По его словам, в результате совместных мероприятий, осуществленных после трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, останки 1713 армянских военнослужащих были найдены и переданы противоположной стороне:

“В период I Карабахской войны из плена были освобождены 1480 азербайджанцев, а противоположной стороне были переданы 509 человек. В то же время десятки тел людей с обеих сторон, погибших на линии соприкосновения войск и в плену, были переданы сторонам при посредничестве МККК. В целом, при участии МККК осуществлено более 650 гуманитарных мероприятий. После трехстороннего заявления, подписанного по итогам Отечественной войны, противоположная сторона передала Азербайджанской Республике 25 человек (19 военнослужащих, 6 гражданских лиц), из которых пять человек (один военнослужащий, четыре гражданских лица) - задержанные до 27 сентября 2020 года. Азербайджанская сторона освободила 159 человек (118 военнослужащих, 41 гражданское лицо, в том числе пять женщин) армянского происхождения, из которых шесть человек (4 военных, 2 гражданских) - лица, задержанные до 27 сентября 2020 года".

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Версия на английском языке After Tripartite Declaration, Azerbaijan handed over bodies of 1,713 Armenian servicemen to Yerevan
Версия на азербайджанском языке Komissiya: “Üçtərəfli Bəyanatdan sonra 1 713 Ermənistan hərbçisinin meyiti tapılaraq qarşı tərəfə təhvil verilib”

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