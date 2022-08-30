Комиссия: После трехстороннего заявления найдены и возвращены останки 1 713 армянских военнослужащих

По данным Международного комитета Красного креста (МККК), 776 лиц армянского происхождения считаются пропавшими без вести в период I Карабахской войны, 345 лиц армянского происхождения - во время II Карабахской войны.

По данным Международного комитета Красного креста (МККК), 776 лиц армянского происхождения считаются пропавшими без вести в период I Карабахской войны, 345 лиц армянского происхождения - во время II Карабахской войны.

Как сообщает Report, об этом сегодня на конференции "Идентификация личности без вести пропавших лиц - гуманитарный подход", посвященной Международному дню пропавших без вести, сказал секретарь Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, руководитель рабочей группы Исмаил Ахундов.

По его словам, в результате совместных мероприятий, осуществленных после трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, останки 1713 армянских военнослужащих были найдены и переданы противоположной стороне:

“В период I Карабахской войны из плена были освобождены 1480 азербайджанцев, а противоположной стороне были переданы 509 человек. В то же время десятки тел людей с обеих сторон, погибших на линии соприкосновения войск и в плену, были переданы сторонам при посредничестве МККК. В целом, при участии МККК осуществлено более 650 гуманитарных мероприятий. После трехстороннего заявления, подписанного по итогам Отечественной войны, противоположная сторона передала Азербайджанской Республике 25 человек (19 военнослужащих, 6 гражданских лиц), из которых пять человек (один военнослужащий, четыре гражданских лица) - задержанные до 27 сентября 2020 года. Азербайджанская сторона освободила 159 человек (118 военнослужащих, 41 гражданское лицо, в том числе пять женщин) армянского происхождения, из которых шесть человек (4 военных, 2 гражданских) - лица, задержанные до 27 сентября 2020 года".