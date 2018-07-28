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    Команды стран-участниц международного конкурса "Кубок моря-2018" провели тренировочные артиллерийские стрельбы

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ /В рамках подготовки к международному конкурсу "Кубок моря - 2018" команды Азербайджана, России, Ирана и Казахстана вышли в полигон боевой подготовки на Каспийском море.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. 

    Военные моряки успешно провели первые артиллерийские стрельбы по уничтожению плавающей мины, а также тренировку по швартовке кораблей разными способами.

    Теперь экипажам кораблей предстоит провести артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, отработать действия расчета по борьбе за живучесть корабля.

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