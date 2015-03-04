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    Командующий ВВС Турции посетил Аллеи почетного захоронения и Шехидов

    Акын Озтюрк почтил память Гейдара Алиева

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Баку командующий ВВС Турции, генерал армии Акын Озтюрк посетил Аллею почетного захоронения.

    Как сообщает Report, А.Озтюрк почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения и возложил венок к его могиле.

    Он также почтил память видного ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой и возложил цветы к ее могиле.

    Кроме того, командующий ВВС посетил Аллею шехидов и могилы погибших в Азербайджане турецких солдат, почтил их память минутой молчания.

    Отметим, что в ходе визита А.Озтюрк проведет ряд встреч в министерстве обороны Азербайджана, на которых обсудит двустороннее военное сотрудничество.

    Визит турецкого генерала продлится до 6 марта.

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