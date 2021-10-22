Командующий ВВС Азербайджана: Готовы предотвратить вражеские провокации в любой момент

Военно-воздушные силы Азербайджана находятся в состоянии готовности в любой момент предотвратить провокационные действия противника.

Военно-воздушные силы Азербайджана находятся в состоянии полной боевой готовности в любой момент предотвратить провокационные действия противника.

Об этом Report заявил заместитель министра обороны – командующий Военно-воздушными силами Азербайджана, генерал-лейтенант Рамиз Тахиров.

Рассказывая о боевых возможностях Военно-воздушных сил, командующий отметил, что ВВС ежедневно несут боевое дежурство и защищают воздушное пространство страны. "Это касается как наших самолетов, так и войск противовоздушной обороны", - сказал он.

Замминистра отметил, что согласно плану боевой подготовки, наши ВВС каждый день работают над повышением своего уровня боевой готовности.