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Командующий ВВС Азербайджана: Готовы предотвратить вражеские провокации в любой момент

Командующий ВВС Азербайджана: Готовы предотвратить вражеские провокации в любой момент Военно-воздушные силы Азербайджана находятся в состоянии готовности в любой момент предотвратить провокационные действия противника.
Армия
22 октября 2021 г. 11:36
Командующий ВВС Азербайджана: Готовы предотвратить вражеские провокации в любой момент
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Военно-воздушные силы Азербайджана находятся в состоянии полной боевой готовности в любой момент предотвратить провокационные действия противника.

Об этом Report заявил заместитель министра обороны – командующий Военно-воздушными силами Азербайджана, генерал-лейтенант Рамиз Тахиров.

Рассказывая о боевых возможностях Военно-воздушных сил, командующий отметил, что ВВС ежедневно несут боевое дежурство и защищают воздушное пространство страны. "Это касается как наших самолетов, так и войск противовоздушной обороны", - сказал он.

Замминистра отметил, что согласно плану боевой подготовки, наши ВВС каждый день работают над повышением своего уровня боевой готовности.

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Версия на английском языке Azerbaijan's air force commander: We are ready to prevent enemy provocations at any moment
Версия на азербайджанском языке Komandan: "Hərbi Hava Qüvvələri düşmən təxribatının qarşısının alınması üçün hər an hazır vəziyyətdədir"

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