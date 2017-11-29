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    Командующий Военно-воздушными силами Турции прибыл в Азербайджан

    Планируется проведение ряда встреч генерала армии Хасана Кючюкакйюза в министерстве обороны Азербайджана

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня командующий Военно-воздушными силами Турецкой Республики генерал армии Хасан Кючюкакйюз прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    В рамках визита планируется проведение ряда встреч генерала армии Х. Кючюкакйюза в министерстве обороны Азербайджана. В ходе встреч будут обсуждаться текущее состояние и перспективы сотрудничества между военно-воздушными силами двух стран, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Визит продлится до 1-го декабря.

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