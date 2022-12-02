Командующий ВМС Пакистана посетил Военный институт и Н-скую воинскую часть

Продолжается визит командующего ВМС Пакистана адмирала Мухаммада Амджад Хана Ниази в Азербайджан.

Продолжается визит командующего ВМС Пакистана адмирала Мухаммада Амджад Хана Ниази в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

2 декабря делегация во главе с адмиралом М.A.X.Ниази посетила Военный институт имени Гейдара Алиева.

Гостям был представлен брифинг об истории создания, основных направлениях деятельности военно-учебного заведения и процессе обучения.

Командующий ВМС Пакистана оставил памятную запись в "Книге почетных гостей" Военного института.

Затем гости ознакомились с учебным процессом на военно-морском факультете Военного института имени Гейдара Алиева и условиями, созданными здесь для личного состава.

Затем делегация посетила Н-скую воинскую часть ВМС.

Сначала были возложены цветы к мемориалу, воздвигнутому на территории воинской части в память о шехидах. Гостям была предоставлена подробная информация о деятельности воинской части, процессе подготовки личного состава и условиях службы. После ознакомления с воинской частью был проведен осмотр вооружения и технических средств, находящихся в арсенале морских пехотинцев.

В заключение на учебном полигоне на территории воинской части состоялись показательные выступления водолазов подразделений подводной атаки и подводной обороны.