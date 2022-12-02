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Командующий ВМС Пакистана посетил Военный институт и Н-скую воинскую часть

Командующий ВМС Пакистана посетил Военный институт и Н-скую воинскую часть Продолжается визит командующего ВМС Пакистана адмирала Мухаммада Амджад Хана Ниази в Азербайджан.
Армия
2 декабря 2022 г. 18:49
Командующий ВМС Пакистана посетил Военный институт и Н-скую воинскую часть

Продолжается визит командующего ВМС Пакистана адмирала Мухаммада Амджад Хана Ниази в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

2 декабря делегация во главе с адмиралом М.A.X.Ниази посетила Военный институт имени Гейдара Алиева.

Гостям был представлен брифинг об истории создания, основных направлениях деятельности военно-учебного заведения и процессе обучения.

Командующий ВМС Пакистана оставил памятную запись в "Книге почетных гостей" Военного института.

Затем гости ознакомились с учебным процессом на военно-морском факультете Военного института имени Гейдара Алиева и условиями, созданными здесь для личного состава.

Затем делегация посетила Н-скую воинскую часть ВМС.

Сначала были возложены цветы к мемориалу, воздвигнутому на территории воинской части в память о шехидах. Гостям была предоставлена подробная информация о деятельности воинской части, процессе подготовки личного состава и условиях службы. После ознакомления с воинской частью был проведен осмотр вооружения и технических средств, находящихся в арсенале морских пехотинцев.

В заключение на учебном полигоне на территории воинской части состоялись показательные выступления водолазов подразделений подводной атаки и подводной обороны.

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Версия на английском языке ФотоChief of Naval Staff of Pakistan Navy visits military institute and military unit
Версия на азербайджанском языке ФотоPakistan HDQ komandanı Hərbi İnstitutu və hərbi hissəni ziyarət edib

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