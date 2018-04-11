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    Командующий ВМС Пакистана: Мы готовы оказать Азербайджану любую помощь

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде встретился с командующим Военно-морскими силами этой страны, адмиралом Зафаром Махмудом Аббаси.

    Об этом Report сообщили в посольстве.

    На встрече было отмечено, что однозначная взаимная поддержка обеих стран во всех областях всегда высоко оценивается, была подчеркнута важность скорейшего урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и Кашмирского вопроса в соответствии с требованиями международного права и на основе резолюций Совета Безопасности ООН.

    Командующий Военно-морскими силами Пакистана, адмирал Зафар Махмуд Аббаси подчеркнул, что Военно-морские силы Пакистана готовы оказать любую поддержку и помощь Военно-морским силам Азербайджана.

    На встрече также был проведен обмен мнениями о продолжении дружеских отношений и стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном, сотрудничества в военно-технической сфере, об обеспечении регулярного участия в учениях, обмене опытом и осуществлении взаимных визитов. 

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