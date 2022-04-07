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Командующий ВМС проверил готовность личного состава перед участием в "Эфес-2022"

Командующий ВМС проверил готовность личного состава перед участием в "Эфес-2022" По поручению министра обороны, командующий Военно-морскими силами контр-адмирал Субхан Бекиров проверил уровень подготовки, а также обеспечение и оснащение личного состава, который примет участие в многонациональных учениях "Эфес-2022".
Армия
7 апреля 2022 г. 15:37
Командующий ВМС проверил готовность личного состава перед участием в Эфес-2022

По поручению министра обороны, командующий Военно-морскими силами контр-адмирал Субхан Бекиров проверил уровень подготовки, обеспечение и оснащение личного состава, который примет участие в многонациональных учениях "Эфес-2022".

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Контр-адмирал С.Бекиров встретился с военнослужащими, которые представят нашу страну в учениях, и от имени руководства министерства обороны пожелал им успехов.

Отметим, что многонациональные учения "Эфес-2022" планируется провести в городе Измир Турецкой Республики в мае-июне этого года.

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Версия на английском языке ФотоNaval Forces Commander inspects readiness of personnel ahead of Efes-2022 exercises
Версия на азербайджанском языке ФотоKontr-admiral "Efes-2022" təlimdə iştirak edəcək heyətin hazırlığını yoxlayıb

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