Командующий ВМС проверил готовность личного состава перед участием в "Эфес-2022"

По поручению министра обороны, командующий Военно-морскими силами контр-адмирал Субхан Бекиров проверил уровень подготовки, а также обеспечение и оснащение личного состава, который примет участие в многонациональных учениях "Эфес-2022".

По поручению министра обороны, командующий Военно-морскими силами контр-адмирал Субхан Бекиров проверил уровень подготовки, обеспечение и оснащение личного состава, который примет участие в многонациональных учениях "Эфес-2022".

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Контр-адмирал С.Бекиров встретился с военнослужащими, которые представят нашу страну в учениях, и от имени руководства министерства обороны пожелал им успехов.

Отметим, что многонациональные учения "Эфес-2022" планируется провести в городе Измир Турецкой Республики в мае-июне этого года.