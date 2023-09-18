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Командующий ВМС Азербайджана отбыл с визитом в США

Командующий ВМС Азербайджана отбыл с визитом в США Командующий Военно-морскими силами Азербайджана вице-адмирал Субхан Бекиров совершает визит в США по приглашению командования ВМС этой страны.
Армия
18 сентября 2023 г. 18:52
Командующий ВМС Азербайджана отбыл с визитом в США

Командующий Военно-морскими силами Азербайджана вице-адмирал Субхан Бекиров совершает визит в США по приглашению командования ВМС этой страны.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Вице-адмирал С.Бекиров примет участие в 25-м Международном симпозиуме ВМС, который пройдет в Ньюпорте, США, с участием командующих ВМС из 90 стран и представителей различных авторитетных морских организаций.

Основной целью мероприятия является проведение дискуссий на такие темы как обеспечение военно-морскими силами и гражданскими морскими организациями навигационной безопасности морского транспорта, а также организация совместной борьбы с возможными угрозами.

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Версия на английском языке Commander of Azerbaijan Naval Forces on visit to US
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanı ABŞ-a gedib

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