Командующий ВМС Азербайджана о цели проводимых учений

"Согласно плану боевой подготовки на 2021 год, утвержденному министром обороны, с целью предотвращения угроз военным, политическим, экономическим интересам, охраны и защиты энергетической инфраструктуры в азербайджанским секторе Каспийского моря, а также

"Согласно плану боевой подготовки на 2021 год, утвержденному министром обороны, с целью предотвращения угроз военным, политическим, экономическим интересам, охраны и защиты энергетической инфраструктуры в азербайджанским секторе Каспийского моря, а также мониторинга пролегающих по дну моря нефтегазопроводов, с сегодняшнего дня начались учения подразделений Военно-морских сил Азербайджана в территориальных водах страны".

Как передает Report, об этом журналистам заявил командующий ВМС Азербайджана контр-адмирал Субхан Бекиров.

Он отметил, что в учениях принимают участие отряды боевых кораблей ВМС, корабли обеспечения боевой подготовки, суда снабжения: "Основная цель учений – организация боевой деятельности корабельных тактических групп в различных условиях, разработка совестных оперативных планов, усовершенствование морских навыков личного состава, проверка боеготовности корабельных тактических групп и кораблей в одиночку и их совместной работы, осуществление ряда мероприятий".

Учения пройдут 22-23 июня.