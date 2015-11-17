​Командующий сухопутными войсками Турции: Сотрудничество должно принести пользу и расширить опыт ВС обеих стран

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ 17 ноября министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с официальным визитом в нашей стране командующим Сухопутными войсками Турции генералом армии Салихом Зеки Чолаком.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Принятый в министерстве обороны турецкий генерал согласно протоколу оставил запись в "Книге славы".

Между министром обороны Азербайджана и командующим Сухопутными войсками Турции состоялась встреча один на один, а также в расширенном составе.

Генерал-полковник З.Гасанов заявил о военном сотрудничестве между двумя странами и в рамках НАТО, отметил о наличии широкого потенциала для развития связей в военной, военно-технической и военно-образовательных сферах.

Министр особо отметил значимость совместных военных учений, прошедших при участии как сухопутных войск, так и военно-воздушных сил.

"При поддержке глав государств, в будущем военное сотрудничество между военными структурами двух стран будет поэтапно расширено в соответствии с утвержденным годовым планом сотрудничества. Процесс будет продолжен поэтапно с учетом нужд и требований Вооруженных сил путем привлечения специалистов со всех областей", - сказал генерал-полковник З.Гасанов.

Генерал армии Салих Зеки Чолак выразил удовлетворение в связи с тем, что совершает свой первый зарубежный визит в Азербайджан в должности именно командующего Сухопутными войсками Турции. По его словам, Турция является важным партнером Азербайджана, двусторонние связи основываются на исторические корни, доброжелательные дружеские традиции.

"Глубоко изучив историю, мы должны сделать выводы. Нам следует быть вместе, чтобы быть еще сильнее. Сотрудничество должно принести пользу и расширить опыт Вооруженных сил обеих стран", - отметил Чолак.

Затем были обсуждены военно-политическая обстановка в регионе, перспективы развития связей между ВС двух стран, возможности сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, а также по другим сферам, представляющим взаимный интерес.

Визит продлится до 19 ноября.