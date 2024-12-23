Командующий Сухопутными войсками Турции провел ряд встреч в Азербайджане

15:30

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с визитом в Баку делегацию во главе с командующим Сухопутными войсками Турции генералом армии Сельчуком Байрактароглу.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Турецкая делегация посетила могилы Общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы Алиевой на Аллее почетного захоронения, а также Аллею шехидов и Мемориал турецким воинам-освободителям, возложила венки и цветы, почтила их светлая память.

Генерал-полковник Гасанов, поприветствовав турецких гостей на встрече в Министерстве обороны, отметил, что Азербайджан и Турция имеют древнюю историю и богатую культуру.

Министр подчеркнул высокий уровень двустороннего военного сотрудничества. На встрече отмечена важность реализации надлежащих мер, связанных с исполнением Шушинской декларации, отражающей дружественные отношения глав двух братских государств.

Министр особо подчеркнул роль стратегического партнерства между Азербайджаном и Турцией в обеспечении мира и стабильности в регионе.

Выразив признательность за теплый прием и оказанное гостеприимство, генерал армии Байрактароглу отметил, что организация регулярных взаимных визитов и проведение встреч является проявлением нерушимых дружеских и братских отношений между Азербайджаном и Турцией, подчеркнуто, что заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня представляет важную значимость в обеспечении слаженности между армиями обеих стран.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития двустороннего сотрудничества в военной и военно-образовательной областях, а также по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Турецкую делегацию принял и первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев. "На встрече, состоявшейся в Генеральном штабе армии Азербайджана, была подчеркнута важность проведения совместных учений в повышении профессионализма военнослужащих обеих стран и обмене опытом. Стороны обсудили текущее состояние совместного военного сотрудничества и другие вопросы", - отмечается в информации.

С турецкой делегацией встретился и советник министра обороны Азербайджана генерал-полковником Бахтияр Эрсай. "На встрече был проведен подробный обмен мнениями о мерах по приведению армии Азербайджана в соответствие с моделью Вооруженных сил Турции", - подчеркивает министерство обороны Азербайджана.