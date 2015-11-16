Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Командующий сухопутными войсками Турции, генерал армии Салих Зеки Чолак прибудет в Азербайджан.
Как сообщили Report, командующий сухопутными войсками Турции прибудет в Азербайджан 16 ноября.
В ходе визита С.З.Чолак проведет встречи с руководством Министерства обороны Азербайджана, а также проведет ряд других официальных встреч.
Напомним, что С.З.Чолак был назначен командующим сухопутными войсками Турции в августе этого года.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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