Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Командующий сухопутными войсками Турции, генерал армии Салих Зеки Чолак прибудет в Азербайджан.

Как сообщили Report, командующий сухопутными войсками Турции прибудет в Азербайджан 16 ноября.

В ходе визита С.З.Чолак проведет встречи с руководством Министерства обороны Азербайджана, а также проведет ряд других официальных встреч.

Напомним, что С.З.Чолак был назначен командующим сухопутными войсками Турции в августе этого года.