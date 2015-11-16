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    Командующий сухопутными войсками Турции прибудет в Азербайджан

    В ходе визита Салих Зеки Чолак проведет встречи с руководством министерства обороны Азербайджана

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Командующий сухопутными войсками Турции, генерал армии Салих Зеки Чолак прибудет в Азербайджан.

    Как сообщили Report, командующий сухопутными войсками Турции прибудет в Азербайджан 16 ноября.

    В ходе визита С.З.Чолак проведет встречи с руководством Министерства обороны Азербайджана, а также проведет ряд других официальных встреч.

    Напомним, что С.З.Чолак был назначен командующим сухопутными войсками Турции в августе этого года.

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