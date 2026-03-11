Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Баку и Анкара обсудили в Нахчыване планирование совместных военных учений

    Армия
    • 11 марта, 2026
    • 19:12
    Баку и Анкара обсудили в Нахчыване планирование совместных военных учений

    Делегация во главе с командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Турции, генералом армии Метином Токелем, посетила Нахчыванскую Автономную Республику.

    Как сообщили Report в Министерстве обороны, гости сначала посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, а затем памятник основателю Турецкой Республики Мустафе Кемалю Ататюрку в городе Нахчыван, почтив их память.

    В штабе Отдельной общевойсковой армии состоялась встреча командующего генерал-лейтенанта Кянана Сеидова с Метином Токелем. Гость оставил памятную запись в "Книге почетных гостей". В ходе встречи стороны провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

    В брифинг-зале была представлена информация об истории создания Отдельной общевойсковой армии, её деятельности, проводимых реформах и стоящих перед ней целях.

    Генерал армии Метин ТокельКянан отметил, что Турция всегда находится рядом с Азербайджаном с целью укрепления стабильности в регионе и полного обеспечения безопасности, и в соответствии с положениями исторической Шушинской декларации готова оказать любую военную помощь. Он также подчеркнул, что отношения между двумя странами имеют прочную основу с точки зрения стратегического и военного партнерства.

    В заключение были обсуждены вопросы, связанные с планированием совместных военных учений и осуществлением взаимного обмена опытом.

    Минобороны Азербайджана ВС Турции Метин Токель Кянан Сеидов командующий
    Фото
    Naxçıvanda Türkiyə ilə birgə hərbi təlimlərin planlaşdırılması müzakirə olunub
