Баку и Анкара обсудили в Нахчыване планирование совместных военных учений

Делегация во главе с командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Турции, генералом армии Метином Токелем, посетила Нахчыванскую Автономную Республику.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, гости сначала посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, а затем памятник основателю Турецкой Республики Мустафе Кемалю Ататюрку в городе Нахчыван, почтив их память.

В штабе Отдельной общевойсковой армии состоялась встреча командующего генерал-лейтенанта Кянана Сеидова с Метином Токелем. Гость оставил памятную запись в "Книге почетных гостей". В ходе встречи стороны провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

В брифинг-зале была представлена информация об истории создания Отдельной общевойсковой армии, её деятельности, проводимых реформах и стоящих перед ней целях.

Генерал армии Метин ТокельКянан отметил, что Турция всегда находится рядом с Азербайджаном с целью укрепления стабильности в регионе и полного обеспечения безопасности, и в соответствии с положениями исторической Шушинской декларации готова оказать любую военную помощь. Он также подчеркнул, что отношения между двумя странами имеют прочную основу с точки зрения стратегического и военного партнерства.

В заключение были обсуждены вопросы, связанные с планированием совместных военных учений и осуществлением взаимного обмена опытом.