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Командующий Сухопутными войсками: Пакистан по сей день не признал Армению

Командующий Сухопутными войсками: Пакистан по сей день не признал Армению Пакистан, демонстрируя братские отношения с народом Азербайджана, по сей день не признал Армению.
Армия
1 ноября 2023 г. 13:05
Командующий Сухопутными войсками: Пакистан по сей день не признал Армению

Пакистан, демонстрируя братские отношения с народом Азербайджана, по сей день не признал Армению.

Как сообщает Report, об этом заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Пакистана Асим Мунир на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Поздравив Азербайджан с победой во Второй Карабахской войне и успехами в проведенных в сентябре этого года антитеррористических мероприятиях, Асим Мунир сказал, что это было встречено с большой радостью в Пакистане.

Асим Мунир выразил признательность за поддержку, проявленную нашей страной в вопросе Джамму и Кашмира.

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Версия на азербайджанском языке Quru Qoşunları komandanı: "Pakistan Ermənistanı bu günə qədər ölkə kimi tanımır"

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