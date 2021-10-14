Командующий Сухопутными войсками Азербайджана встретился с генералом турецкой армии

Находящийся с визитом в Турции заместитель министра обороны – командующий Сухопутными войсками Азербайджанской Республики генерал-майор Энвер Эфендиев встретился с командующим Сухопутными войсками Турецкой Республики генералом армии Мусой Авсевером в День

Находящийся с визитом в Турции заместитель министра обороны – командующий Сухопутными войсками Азербайджанской Республики генерал-майор Энвер Эфендиев встретился с командующим Сухопутными войсками Турецкой Республики генералом армии Мусой Авсевером в День высокопоставленных наблюдателей, организованном в рамках учений "Евразийский мир - 2021".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и ряде других сфер, была отмечена значимость совместных учений двух братских стран с точки зрения обмена опытом и дальнейшего укрепления дружбы и братства. Также в ходе встречи была подчеркнута важность проведения совместных учений.