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Командующий Сухопутными войсками Азербайджана встретился с генералом турецкой армии

Командующий Сухопутными войсками Азербайджана встретился с генералом турецкой армии Находящийся с визитом в Турции заместитель министра обороны – командующий Сухопутными войсками Азербайджанской Республики генерал-майор Энвер Эфендиев встретился с командующим Сухопутными войсками Турецкой Республики генералом армии Мусой Авсевером в День
Армия
14 октября 2021 г. 16:50
Командующий Сухопутными войсками Азербайджана встретился с генералом турецкой армии
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Находящийся с визитом в Турции заместитель министра обороны – командующий Сухопутными войсками Азербайджанской Республики генерал-майор Энвер Эфендиев встретился с командующим Сухопутными войсками Турецкой Республики генералом армии Мусой Авсевером в День высокопоставленных наблюдателей, организованном в рамках учений "Евразийский мир - 2021".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и ряде других сфер, была отмечена значимость совместных учений двух братских стран с точки зрения обмена опытом и дальнейшего укрепления дружбы и братства. Также в ходе встречи была подчеркнута важность проведения совместных учений.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Land Forces Commander meets his Turkish counterpart
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə Quru Qoşunlarının komandanları görüşüb

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