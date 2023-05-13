Командующий сухопутными войсками Азербайджана рассказал о военном сотрудничестве с Турцией

Заместитель министра обороны-командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Энвер Эфендиев встретился с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией Национального университета обороны Турции во главе с ректором профессором Эрханом Афйонджу.

Заместитель министра обороны-командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Энвер Эфендиев встретился с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией Национального университета обороны Турции во главе с ректором профессором Эрханом Афйонджу.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Приветствуя гостей, генерал-лейтенант А.Эфендиев сказал, что рад их видеть в нашей стране.

Заместитель министра особо подчеркнул, что двустороннее военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией строится на дружеских и братских отношениях.

На встрече состоялся обмен мнениями по дальнейшему расширению военного образования в рамках совместного сотрудничества с братской страной, а также по ряду тем, представляющих взаимный интерес.

Затем гостям был представлен брифинг об истории создания и основных направлениях деятельности командования Сухопутных войск.

В заключение турецкой делегации, прибывшей в Центр управления боями сухопутных войск, была предоставлена необходимая информация о центре.