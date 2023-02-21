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Командующий Силами обороны Грузии посетил воинские части в Азербайджане

Командующий Силами обороны Грузии посетил воинские части в Азербайджане Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев и командующий Силами обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили, находящийся с официальным визитом в нашей стране, побывали в воин
Армия
21 февраля 2023 г. 16:55
Командующий Силами обороны Грузии посетил воинские части в Азербайджане

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев и командующий Силами обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили, находящийся с официальным визитом в нашей стране, побывали в воинских частях коммандос и Военно-Воздушных сил (ВВС).

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала делегация посетила воинскую часть коммандос и возложила цветы к памятнику Общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, почтив его светлую память.

Гостям был представлен подробный брифинг о боевом пути воинской части и процессе подготовки личного состава, после чего они ознакомились с условиями, созданными для военнослужащих, и боевой техникой, а также понаблюдали за показательными выступлениями коммандос в учебном центре воинской части.

Затем грузинская делегация посетила воинскую часть беспилотных летательных аппаратов ВВС и ознакомилась с военной техникой, находящейся на вооружении.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.

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Версия на английском языке Georgian delegation visits military units in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstan Müdafiə Qüvvələri komandanı Azərbaycanda hərbi hissələri ziyarət edib

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