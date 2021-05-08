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Командующий Погранвойсками выехал в Загаталу в связи со смертью солдата

Командующий Погранвойсками выехал в Загаталу в связи со смертью солдата Инцидент произошел 8 мая
Армия
8 мая 2021 г. 12:01
Командующий Погранвойсками выехал в Загаталу в связи со смертью солдата

Военнослужащий-срочник Загатальского пограничного отряда Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) солдат Гулиев Ибрагим Шамиль оглу, 2003 года рождения, покончил с собой, выстрелив в себя из вверенного ему оружия.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГПС.

Сообщается, что инцидент произошел 8 мая. По указанию начальника ГПС в эту воинскую часть был командирован командующий Пограничными войсками генерал-лейтенант Араз Мамедов.

В настоящее время на месте происшествия совместно с сотрудниками Военной прокуратуры проводится расследование.

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