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Командующий Отдельной общевойсковой армией Нахчывана посетил ряд военных объектов в Турции

Командующий Отдельной общевойсковой армией Нахчывана посетил ряд военных объектов в Турции Командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-майор Кянан Сеидов, находящийся с визитом в Турции по приглашению командующего сухопутными войсками Турции генерала армии Сельчука Байрактароглу, посетил ряд военных объектов.
Армия
14 декабря 2024 г. 16:57
Командующий Отдельной общевойсковой армией Нахчывана посетил ряд военных объектов в Турции

Командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-майор Кянан Сеидов, находящийся с визитом в Турции по приглашению командующего сухопутными войсками Турции генерала армии Сельчука Байрактароглу, посетил ряд военных объектов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

В рамках визита генерал-майор К.Сеидов посетил командование авиации сухопутных войск и одну из воинских частей. С пункта управления он понаблюдал полеты БПЛА, выполняющих боевые задачи в режиме реального времени.

Затем делегация прибыла в командование Сил специального назначения (ССН) Турции.

Командующий Отдельной общевойсковой армией посетил Школу горных коммандос и Учебный центр в городе Испарта. Здесь делегации были продемонстрированы различные виды вооружения и средства связи, находящиеся на вооружении коммандос, а также процесс подготовки курсантов, осмотрены различные тренажеры и учебные классы.

Генерал-майор К. Сеидов встретился с военнослужащими азербайджанской армии, обучающимися в Турции, и поинтересовался уровнем их подготовки.

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏlahiddə Ümumqoşun Ordunun komandanı Türkiyədə bir sıra hərbi obyektlərdə olub

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