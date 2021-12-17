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Командующий корпусом Азербайджанской армии уволен в запас

Командующий корпусом Азербайджанской армии уволен в запас 11:16 Командующий третьим армейским корпусом Азербайджанской армии генерал-майор Мубариз Рзаев освобожден от занимаемой должности.
Армия
17 декабря 2021 г. 11:36
Командующий корпусом Азербайджанской армии уволен в запас

Командующий третьим армейским корпусом Азербайджанской армии генерал-майор Мубариз Рзаев освобожден от занимаемой должности.

Об этом Report сообщает со ссылкой на военные источники.

Генерал-майор уволен в запас из рядов армии по собственному желанию.

Напомним, М.Рзаев участник боевых операций в ходе Отечественной войны по освобождению от оккупации Джебраильского, Ходжавендского, Зангиланского и Губадлинского районов.

Соответствующими распоряжениями президента Ильхама Алиева М.Рзаев награжден медалями "За освобождение Джебраила", "За освобождение Ходжавенда", "За освобождение Зангилана" и "За освобождение Губадлы".

В марте 2021 года он был назначен командующим третьим армейским корпусом Азербайджанской армии.

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