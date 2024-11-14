Командующие ВВС Азербайджана и Китая обсудили перспективы военно-технического сотрудничества

18:06

Делегация во главе с заместителем министра обороны Азербайджана - командующим Военно-воздушными силами генерал-лейтенантом Намигом Исламзаде совершила рабочий визит в Китай для участия в 15-й Китайской международной авиационной и аэрокосмической выставке Airshow China, проводимой в городе Чжухай.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В ходе выставки, в которой принимают участие командующие ВВС и чиновники разных уровней из более чем 100 стран, официальные делегации региональных и международных организаций, генерал-лейтенант Н.Исламзаде встретился с командующим ВВС Народно-освободительной армии Китая генерал-полковником Чаном Динцю. "На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества между ВВС Азербайджана и Китая", - отмечается в информации.

В рамках визита Исламзаде также провел встречи с командующими ВВС Беларуси и Ирана, заместителем командующего ВВС РФ, а также с руководителями ряда компаний, входящих в Государственный оборонно-промышленный комплекс Китая.

"В ходе проведенных встреч состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес", - указывает оборонное ведомство.

Следует отметить, что на международной выставке представлены 260 видов боевых самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, зенитно-ракетных комплексов HQ-9BE, сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет YJ-12E, систем противодействия БПЛА, техники и другого оборудования корпораций оборонной промышленности Китая.