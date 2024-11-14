О нас

Командующие ВВС Азербайджана и Китая обсудили перспективы военно-технического сотрудничества

Командующие ВВС Азербайджана и Китая обсудили перспективы военно-технического сотрудничества 18:06
Армия
14 ноября 2024 г. 18:14
Командующие ВВС Азербайджана и Китая обсудили перспективы военно-технического сотрудничества

Делегация во главе с заместителем министра обороны Азербайджана - командующим Военно-воздушными силами генерал-лейтенантом Намигом Исламзаде совершила рабочий визит в Китай для участия в 15-й Китайской международной авиационной и аэрокосмической выставке Airshow China, проводимой в городе Чжухай.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В ходе выставки, в которой принимают участие командующие ВВС и чиновники разных уровней из более чем 100 стран, официальные делегации региональных и международных организаций, генерал-лейтенант Н.Исламзаде встретился с командующим ВВС Народно-освободительной армии Китая генерал-полковником Чаном Динцю. "На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества между ВВС Азербайджана и Китая", - отмечается в информации.

В рамках визита Исламзаде также провел встречи с командующими ВВС Беларуси и Ирана, заместителем командующего ВВС РФ, а также с руководителями ряда компаний, входящих в Государственный оборонно-промышленный комплекс Китая.

"В ходе проведенных встреч состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес", - указывает оборонное ведомство.

Следует отметить, что на международной выставке представлены 260 видов боевых самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, зенитно-ракетных комплексов HQ-9BE, сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет YJ-12E, систем противодействия БПЛА, техники и другого оборудования корпораций оборонной промышленности Китая.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan Air Force Commander attends Airshow China
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan HHQ komandanı Çində keçirilən beynəlxalq sərgidə iştirak edib

Самое читаемое

Посольство Бельгии: Представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку
Посольство Бельгии: Представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку
9 ноября 2024 г. 12:02
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
10 ноября 2024 г. 12:40
Садыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
ФотоСадыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
11 ноября 2024 г. 21:56
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
11 ноября 2024 г. 11:37
В воскресенье в Баку ожидаются дожди
В воскресенье в Баку ожидаются дожди
9 ноября 2024 г. 12:23
В Баку приостановлена деятельность 15 маршрутов на время проведения COP29
В Баку приостановлена деятельность 15 маршрутов на время проведения COP29
9 ноября 2024 г. 10:58
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
11 ноября 2024 г. 21:53
Садыр Жапаров посетит Азербайджан для участия в COP29
Садыр Жапаров посетит Азербайджан для участия в COP29
9 ноября 2024 г. 09:38
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Парка Победы и Площади Государственного флага
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Парка Победы и Площади Государственного флага
8 ноября 2024 г. 12:12
Закир Гасанов выразил соболезнования казахстанскому коллеге в связи с аварией Ми-8
Закир Гасанов выразил соболезнования казахстанскому коллеге в связи с аварией Ми-8
9 ноября 2024 г. 13:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi