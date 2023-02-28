Командированные в Турцию после землетрясения военные врачи вернулись в Азербайджан

Командированный в Турцию по поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева военно-медицинский персонал азербайджанской армии завершил деятельность в Кахраманмараше и вернулся на родину.

Командированный в Турцию по поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева военно-медицинский персонал азербайджанской армии завершил деятельность в Кахраманмараше и вернулся на родину.

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

Азербайджанские военные медики во взаимодействии с представителями министерства здравоохранения и ВС Турции оказали медицинскую помощь пострадавшим в результате землетрясения, произошедшего в братской стране.

Военно-медицинский персонал Азербайджана выполнил в Турции 81 хирургическую операцию, оказал амбулаторную помощь 517 пострадавшим.

Деятельность военного медицинского персонала азербайджанской армии в составе 20 человек, включая хирурга общего профиля, травматолога, хирурга-отоларинголога, офтальмолога, нейрохирурга, ревматолога, анестезиолога, реконструктивного пластического хирурга, фельдшера, операционных медсестер и анестезистов, была высоко оценена в Турции.