Командированные в Турцию после землетрясения военные врачи вернулись в Азербайджан

Командированный в Турцию по поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева военно-медицинский персонал азербайджанской армии завершил деятельность в Кахраманмараше и вернулся на родину.
Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.
Азербайджанские военные медики во взаимодействии с представителями министерства здравоохранения и ВС Турции оказали медицинскую помощь пострадавшим в результате землетрясения, произошедшего в братской стране.
Военно-медицинский персонал Азербайджана выполнил в Турции 81 хирургическую операцию, оказал амбулаторную помощь 517 пострадавшим.
Деятельность военного медицинского персонала азербайджанской армии в составе 20 человек, включая хирурга общего профиля, травматолога, хирурга-отоларинголога, офтальмолога, нейрохирурга, ревматолога, анестезиолога, реконструктивного пластического хирурга, фельдшера, операционных медсестер и анестезистов, была высоко оценена в Турции.