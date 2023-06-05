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Командующий ВМС Азербайджана принял участие в церемонии открытия международной оборонной выставки в Италии

Командующий ВМС Азербайджана принял участие в церемонии открытия международной оборонной выставки в Италии Командующий ВМС Азербайджана вице-адмирал Субхан Бакиров посетил Италию по приглашению командующего Военно-морскими силами Италии адмирала Энрико Кредендино.
Армия
5 июня 2023 г. 20:07
Командующий ВМС Азербайджана принял участие в церемонии открытия международной оборонной выставки в Италии

Командующий ВМС Азербайджана вице-адмирал Субхан Бакиров посетил Италию по приглашению командующего Военно-морскими силами Италии адмирала Энрико Кредендино.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Присутствовавший на церемонии открытия 8-й международной выставки морской обороны “Seafuture 2023" на военно-морской базе La Spezia вице-адмирал С.Бакиров встретился с министром обороны Италии Гвидо Кросетто, они провели подробный обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

Отметим, что Международная выставка морской обороны проходит с участием команд ВМС из 25 стран, делегаций из 36 стран и руководителей различных ведущих компаний оборонной промышленности.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan HDQ-nin komandanı İtaliyada beynəlxalq müdafiə sərgisinin açılış mərasimində iştirak edib

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