Командующий ВМС Азербайджана принял участие в церемонии открытия международной оборонной выставки в Италии

Командующий ВМС Азербайджана вице-адмирал Субхан Бакиров посетил Италию по приглашению командующего Военно-морскими силами Италии адмирала Энрико Кредендино.

Командующий ВМС Азербайджана вице-адмирал Субхан Бакиров посетил Италию по приглашению командующего Военно-морскими силами Италии адмирала Энрико Кредендино.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Присутствовавший на церемонии открытия 8-й международной выставки морской обороны “Seafuture 2023" на военно-морской базе La Spezia вице-адмирал С.Бакиров встретился с министром обороны Италии Гвидо Кросетто, они провели подробный обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

Отметим, что Международная выставка морской обороны проходит с участием команд ВМС из 25 стран, делегаций из 36 стран и руководителей различных ведущих компаний оборонной промышленности.