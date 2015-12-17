​Коллектив министерства оборонной промышленности посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Коллектив министерства оборонной промышленности по случаю 10-летнего юбилея создания структуры 17 декабря посетил Аллею почетного захоронения, почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева и возложил венок к его могиле.

Как сообщает Report, коллектив министерства также почтил память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и возложил цветы к ее могиле.

Затем коллектив министерства оборонной промышленности посетил Аллею шехидов, где возложил цветы к могилам героических сыновей Родины, отдавших свою жизнь за независимость и территориальную целостность страны, и венок в памятнику "Вечный огонь".