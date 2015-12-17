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    ​Коллектив министерства оборонной промышленности посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

    Коллектив министерства оборонной промышленности почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева и возложил венок к его могиле

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Коллектив министерства оборонной промышленности по случаю 10-летнего юбилея создания структуры 17 декабря посетил Аллею почетного захоронения, почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева и возложил венок к его могиле.

    Как сообщает Report, коллектив министерства также почтил память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и возложил цветы к ее могиле.

    Затем коллектив министерства оборонной промышленности посетил Аллею шехидов, где возложил цветы к могилам героических сыновей Родины, отдавших свою жизнь за независимость и территориальную целостность страны, и венок в памятнику "Вечный огонь".

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