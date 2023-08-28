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Керим Велиев выразил соболезнования турецкому коллеге

Керим Велиев выразил соболезнования турецкому коллеге Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев выразил соболезнования турецкому коллеге в связи с гибелью военнослужащего турецкой армии в районе проведения антитеррористической операци
Армия
28 августа 2023 г. 16:55
Керим Велиев выразил соболезнования турецкому коллеге

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев выразил соболезнования турецкому коллеге в связи с гибелью военнослужащего турецкой армии в районе проведения антитеррористической операции "Pençe-Kilit".

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече Керима Велиева с находящейся с официальным визитом в Азербайджане делегацией, возглавляемой начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики генералом армии Метином Гюраком.

Поприветствовав гостей, генерал-полковник К.Велиев поздравил генерала армии М.Гюрака с назначением на должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции и выразил удовлетворение видеть их в Азербайджане.

Было особо подчеркнуто, что совместные двусторонние и многонациональные учения с братской страной положительно влияют на повышение уровня профессионализма военнослужащих.

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Версия на азербайджанском языке Kərim Vəliyev türkiyəli həmkarına başsağlığı verib

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