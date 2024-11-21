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Керим Велиев встретился с командующим сухопутными войсками Пакистана

Керим Велиев встретился с командующим сухопутными войсками Пакистана Находящийся с визитом в Пакистане первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился в Карачи с командующим Сухопутными войсками ВС Пакистана генералом Асимом Мун
Армия
21 ноября 2024 г. 12:23
Керим Велиев встретился с командующим сухопутными войсками Пакистана

Находящийся с визитом в Пакистане первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился в Карачи с командующим Сухопутными войсками ВС Пакистана генералом Асимом Муниром.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Велиев подчеркнул, что развитие сотрудничества с дружественным и братским Пакистаном во всех сферах, включая военную, находится в центре внимания президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

На встрече была отмечена важность расширения двустороннего военного сотрудничества и повышения интенсивности совместных учений, а также отмечено, что стратегическое партнерство между двумя странами развивается по восходящей линии.

Начальник Генштаба азербайджанской армии осудил террористическую атаку в долине Тирах на северо-западе Пакистана, и выразил соболезнования пакистанской стороне в связи с гибелью людей.

На встрече было обсуждено сотрудничество Азербайджана и Пакистана в военной сфере, проведен обмен мнениями по вопросам борьбы с терроризмом и безопасности.

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Версия на английском языке Chief of Azerbaijan Army General Staff meets with Chief of Army Staff of Pakistan
Версия на азербайджанском языке Kərim Vəliyev Pakistanın Quru Qoşunları komandanı ilə terrorla mübarizəyə dair fikir mübadiləsi aparıb

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