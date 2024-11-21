Керим Велиев встретился с командующим сухопутными войсками Пакистана

Находящийся с визитом в Пакистане первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился в Карачи с командующим Сухопутными войсками ВС Пакистана генералом Асимом Мун

Находящийся с визитом в Пакистане первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился в Карачи с командующим Сухопутными войсками ВС Пакистана генералом Асимом Муниром.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Велиев подчеркнул, что развитие сотрудничества с дружественным и братским Пакистаном во всех сферах, включая военную, находится в центре внимания президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

На встрече была отмечена важность расширения двустороннего военного сотрудничества и повышения интенсивности совместных учений, а также отмечено, что стратегическое партнерство между двумя странами развивается по восходящей линии.

Начальник Генштаба азербайджанской армии осудил террористическую атаку в долине Тирах на северо-западе Пакистана, и выразил соболезнования пакистанской стороне в связи с гибелью людей.

На встрече было обсуждено сотрудничество Азербайджана и Пакистана в военной сфере, проведен обмен мнениями по вопросам борьбы с терроризмом и безопасности.