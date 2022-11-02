Керим Велиев: Сентябрьские бои упрочили превосходство азербайджанской армии над противником

Сентябрьские бои упрочили военное превосходство Азербайджанской армии над противником.

Сентябрьские бои упрочили военное превосходство азербайджанской армии над противником.

Как сообщает Report, об этом сказал первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев, выступая на научно-практической конференции "Отечественная война: 44-дневная хроника победы".

"Успехи, достигнутые в ходе боестолкновений в 2021 и 2022 годах, в том числе в сентябре нынешнего года, доказали, что реформы в области армейского строительства в послевоенный период направлены в нужное русло. В ходе боевых действий азербайджанская армия нанесла серьезный удар по военной инфраструктуре Армении, еще более увеличив свое военное превосходство", - подчеркнул начальник Генштаба.