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Керим Велиев: Сентябрьские бои упрочили превосходство азербайджанской армии над противником

Керим Велиев: Сентябрьские бои упрочили превосходство азербайджанской армии над противником Сентябрьские бои упрочили военное превосходство Азербайджанской армии над противником.
Армия
2 ноября 2022 г. 17:48
Керим Велиев: Сентябрьские бои упрочили превосходство азербайджанской армии над противником

Сентябрьские бои упрочили военное превосходство азербайджанской армии над противником.

Как сообщает Report, об этом сказал первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев, выступая на научно-практической конференции "Отечественная война: 44-дневная хроника победы".

"Успехи, достигнутые в ходе боестолкновений в 2021 и 2022 годах, в том числе в сентябре нынешнего года, доказали, что реформы в области армейского строительства в послевоенный период направлены в нужное русло. В ходе боевых действий азербайджанская армия нанесла серьезный удар по военной инфраструктуре Армении, еще более увеличив свое военное превосходство", - подчеркнул начальник Генштаба.

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Версия на английском языке Karim Valiyev: September battles increased Azerbaijani Army’s superiority over enemy
Версия на азербайджанском языке Kərim Vəliyev: "Sentyabr döyüşləri Azərbaycan Ordusunun düşmən üzərində üstünlüyünü bir qədər də artırdı"

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