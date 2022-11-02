Керим Велиев: Сентябрьские бои упрочили превосходство азербайджанской армии над противником

Сентябрьские бои упрочили военное превосходство азербайджанской армии над противником.
Как сообщает Report, об этом сказал первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев, выступая на научно-практической конференции "Отечественная война: 44-дневная хроника победы".
"Успехи, достигнутые в ходе боестолкновений в 2021 и 2022 годах, в том числе в сентябре нынешнего года, доказали, что реформы в области армейского строительства в послевоенный период направлены в нужное русло. В ходе боевых действий азербайджанская армия нанесла серьезный удар по военной инфраструктуре Армении, еще более увеличив свое военное превосходство", - подчеркнул начальник Генштаба.