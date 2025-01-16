Керим Велиев провел встречи с начальниками генштабов ряда стран на заседании НАТО

Начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев в рамках заседания Военного комитета НАТО в Брюсселе провел встречи с начальниками генеральных штабов нескольких стран.

Начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев в рамках заседания Военного комитета НАТО в Брюсселе провел встречи с начальниками генеральных штабов нескольких стран.

Как сообщает Report, информация об этом размещена на официальной странице ВС Турции в соцсети "X".

В рамках заседания прошли встречи с начальником Генштаба Турции генералом Метином Гюраком, начальником Генштаба США генералом Чарльзом Брауном, начальником Генштаба Венгрии генералом Габором Беренди, румынским генералом Георгицэ Владом.